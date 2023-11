Tennis King Cup | Italia batte la Slovenia e vola in finale

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – L’conquista un posto innella Billie JeanCupndo 2-0 la. E’ la sesta, dieci anni dopo l’ultima volta nel 2013 per le azzurre di Tathiana Garbin. L’si impone 2-0 grazie ai successi in semidi Martina Trevisan in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3 sulla slovena Kaja Juvan e di Jasmine Paolini che regala la gioia azzurra imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 sulla slovena Tamara Zidansek. seriea24.it: Notizie dal Calciono - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

La toscana si aggiudica il secondo e decisivo singolare sul veloce di Siviglia SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - L'Italtennis femminile è in finale alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si