Tennis | Bjk Cup Vince Paolini | Italia - Slovenia 2 - 0 e azzurre in finale

(Di sabato 11 novembre 2023) La toscana si aggiudica il secondo e decisivo singolare sul veloce di Siviglia SIVIGLIA (SPAGNA) - L'Italfemminile è inalle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si stanno ...

La toscana si aggiudica il secondo e decisivo singolare sul veloce di Siviglia SIVIGLIA (SPAGNA) - L'Italtennis femminile è in finale alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si stanno ...

BJK Cup - Italia-Germania 3-0: Trevisan e Paolini si ripetono, le azzurre di Garbin volano in semifinale Eurosport IT

BJK Cup, semifinale Italia-Slovenia: la scheda delle nostre avversarie SuperTennis

SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Italtennis femminile ha battuto 2-0 la Slovenia nelle semifinali delle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si stanno disputando sul veloce indoor ...La toscana si aggiudica il secondo e decisivo singolare sul veloce di Siviglia SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - L'Italtennis femminile è in finale alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si ...