Tel Aviv ipotizza una guerra di un anno a Gaza

(Di sabato 11 novembre 2023) Latra Israele e Hamas non cesserà nel breve periodo. Infatti le Forze armate di Telsi stpreparando a combattere nella Striscia diper un. Lo scrive il Times of Israel, citando Channel 12. In base a queste indiscrezioni, delle quali non viene citata la fonte, l’esercito israeliano si sta “preparando per un periodo di undi combattimenti, in diverse aree e con metodi diversi, ma undi combattimenti per arrivare alla quarta fase di questa: l’ingresso di un nuovo governo ache non sia Hamas e non sia sostenuto dagli iraniani”, scrive il quotidiano.