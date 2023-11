“Te l’avevo detto…” Gerry Scotti scoppia in lacrime davanti a Federica Panicucci | cala il gelo a Mattino 5

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 novembre 2023)Cinque, la reazione a sorpresa di. Il volto della televisione italiana è stato ospite del programma e non poteva che regalare al pubblico alcuni aneddoti di vita privata e professionale ad oggi sconosciuti.nel corso del racconto si è lasciato cogliere dalla forte emozione, sfociata poi in un pianto liberatorio che non ha potuto trattenere.a piangerealle telecamere diCinque. Forte emozione nei suoi occhi e poi le: il conduttore italiano noto al pubblico si è commosso proprio nel bel mezzo del racconto. Durante la chiacchierata con...