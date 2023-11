Talpa in procura | Marianera ha mentito su tre date Dubbi sugli alibi

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) Si arricchisce di nuovi particolari l'inchiesta nei confronti di Camilla, praticante avvocato arrestata lo scorso febbraio e accusata dai pm capitolini, insieme al compagno Jacopo De Vivo (il suo procedimento è ancora in fase di udienza preliminare), di corruzione in atti giudiziari. Secondo i magistrati capitolini, l'aggiunto Paolo Ielo e i sostituti Giulia Guccione e Francesco Cascini, la coppia avrebbe venduto notizie coperte da segreto istruttorio, in cambio di mazzette: sistema che si sarebbe avvalso di un pubblico ufficiale «ancora ignoto» dell'ufficio intercettazioni della cittadella giudiziaria. L'ultima udienza del processo, con rito immediato, a carico della ventinovenne, è stata celebrata il 20 ottobre, proprio in questa occasione sarebbero emerse delle presunte incongruenze nella sua tesi difensiva. Sotto la lente del Nucleo operativo dei ...