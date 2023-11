Tale e quale show | vince Mongiovì | la stoccata di Malgioglio

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) È Ilariala vincitrice del Torneo, la puntata speciale di2023 in onda venerdì 10 novembre su Rai1. L'imitazione di Mariah Carey da parte della cantante siciliana è stata la più apprezzata, con 80 punti ha superato Antonio Spadaccino che ha interpretato Sam Smith (77 punti), terzo Luca Guadiano con l'imitazione di Ed Sheeran. La puntata è stata caratterizzata dalla telefonata in diretta di Maria De Filippi, che ha dichiarato di amare molto il programma e dalla presenza di Marco Masini come ospite vip.ha convinto tutti, ma non a pieno Cristianoche per l'occasione si è presentato con un vestito pieno di occhi. Dopo la standing ovation per la cantante nei panni della superstar del pop Mariah Carey l'autore, paroliere e opinionista ha ...