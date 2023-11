Tale e Quale show | Ilaria Mongiovì vince il torneo dei campioni E in diretta arriva una telefonata a sorpresa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023)ha vinto ildeidi. L’attrice e cantante siciliana con la sua interpretazione di Mariah Carey ha stupito giudici e compagni guadagnandosi ben 80 punti. Dietro di lei Antonino, che ha vestito i panni di Sam Smith, e Gaudiano che ha interpretato Ed Sheeran. Per questa ultima puntata dellocondotto da Carlo Conti, la giurata speciale è stata Antonella Clerici che si appresta a diventare protagonista del venerdì sera di Rai1 con The Voice Kids. Durante la puntata c’è stato anche un momento a: Maria De Filippi ha chiamato Cristiano Malgioglio per salutare Carlo Conti e tutti i giurati. Unaa cui inizialmente il conduttore non ha creduto, convinto che ...