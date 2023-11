“Tale e Quale Show” | cos’è davvero l’amusia | non è ciò che pensa Malgioglio

Leggi su dilei

(Di sabato 11 novembre 2023) Questa nuova stagione disi è conclusa, come di consueto ormai, con il Torneo dei Campioni. Carlo Conti ha accolto in studio i migliori 5 concorrenti di quest’edizione, affiancati dai migliori 5 della precedente. Immancabili, anche se fuori gara ovviamente, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, mattatori ormai quasi fissi della trasmissione Rai. Ecco invece tutti gli altri nomi in sfida: il vincitore di quest’edizione Luca Gaudiano, Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini, insieme con i già apprezzati lo scorso anno Antonino, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Gilles Rocca e Valentina Persia. Differente invece il ruolo per Claudio Lauretta, chiamato a occupare un posto al banco dei giudici, dopo il quarto posto nella passata edizione, ma nei panni di Vittorio ...