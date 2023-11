Tale e Quale Show | chi ha vinto il Torneo dei campioni | la classifica finale

(Di sabato 11 novembre 2023) Ieri sera si è chiusa l’avventura 2023 di: chi si è aggiudicato la vittoria neldeisu Rai 1 Ieri sera è andata in scena la puntata che ha segnato la conclusione sull’avventura 2023 dicon il Tornei dei. A trionfare a sorpresa è stata Ilaria Mongiovì, che si erata terza nell’edizione 2023, conclusa ufficialmente la settimana scorsa. La giovane artista siciliana si è imposta davanti ad Antonino, dominatore della passata edizione dellodi Rai1, e Gaudiano, vincitore di questa edizione. Per l’occasione ieri sera laria Mongiovì ha vestito perfettamente i panni di Mariah Carey, con Carlo Conti che ha strappato una promessa di ...

A Tale Quale Show non manca il divertimento. Attori, ballerini, comici e personaggi dello spettacolo si sfidano mettendosi in gioco attraverso le imitazioni di alcuni artisti ai quali ...