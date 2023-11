Taglio del nastro per la scuola dell’infanzia di Cervino

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 11 novembre 2023). È stata inaugurata nella mattinata di oggi, sabato 11 novembre, lacomunale di: riaperte le porte dell’edificio, sito in via degli Eroi, ristrutturato e messo in sicurezza con fondi regionali e comunali, con l’aggiunta di un finanziamento per l’efficientamento energetico, destinato alla sostituzione di porte e finestre, per un importo complessivo di 700mila euro. Ildel, affidato a una piccola alunna disabile, è stato eseguito alla presenza del sindaco Giuseppe Vinciguerra, dell’assessore ai Lavori Pubblici Martuccio Serino, della consigliera alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Stravino, congiuntamente all’intera Amministrazione. Presente il vescovo della Diocesi di Acerra, Sua Eccellenza Mons. Antonio Di Donna. Presente la dott.ssa ...