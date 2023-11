Supplì alla zucca al forno | facili | golosi e invitanti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 11 novembre 2023) Isono bocconcini a base di, ovviamente, riso e formaggio. Li preparo come primo in famiglia, ma anche come stuzzichino per un aperitivo in compagnia degli amici. Sono pratici, veloci e non prevedono una precottura della. Possiamo anche considerarli una ricetta antispreco, perfetta per riciclare il riso bollito avanzato. Vale, però, la pena prepararlo anche appositamente per poi realizzare queste chicche, perché sono, saporite, golose: una tira l’altra. Anzi, vi consiglio di riservarvene un paio per voi, prima che finiscanovelocità della luce e che vi capiti come succede sempre a me, di restare a bocca asciutta. Coloratissimi, in questa loro veste arancione acceso, piaceranno anche ai più piccini. Pensate che una volta li ...