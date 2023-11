(Di sabato 11 novembre 2023) Previsti due incontri alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato per tutti i ragazzi e le ragazze dagli 8 ai 13 anni.

L'invito è di rifarsi ai valori, come la Gentilezza, e volgere lo sguardo dentrostessi per ... e sarà anche occasione per scoprire la storia straordinaria di uncampione nello sport e nella ...

Super-Noi: a Cascina tornano i super-eroi - Pisa LA NAZIONE

Scoperti 4 esopianeti a 4600 anni luce da noi grazie al telescopio ... Geopop

Diletta Leotta ha aggiornato il suo pubblico su Instagram con un l'ultimo post che ha pubblicato. I suoi follower sono impazziti.Previsti due incontri alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato per tutti i ragazzi e le ragazze dagli 8 ai 13 anni.