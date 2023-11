Sul web c’è il suo orologio rubato | con i carabinieri organizza ‘trappola’ per ricomprarlo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 novembre 2023) Urgnano. L’8 novembre, idi Urgnano e Treviglio, grazie alla brillante e preziosa collaborazione di un cittadino, hanno rintracciato e deferito all’Autorità Giudiziaria due giovani di origini senegalesi trovati in possesso di unil 3 ottobre all’interno dello spogliatoio di un centro sportivo. Il furto era stato denunciato dal giovane, residente nella Bassa Bergamasca. Pochi giorni dopo, il ragazzo aveva riconosciuto in vendita su una nota piattaforma di compravendite on line il proprio, del valore di circa 400 euro. Fingendosi un acquirente, il giovane si accordava con l’inserzionista ignoto per l’acquisto, pattuendo il pagamento di 250 euro e fissando l’appuntamento per la definizione della compravendita vicino alla stazione ferroviaria di Bergamo, il pomeriggio dell’8 novembre. ...