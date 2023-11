Su Israele e Palestina la Cina continua a tenere una linea ambigua

Leggi su formiche

(Di sabato 11 novembre 2023) Quando Zhai Jun ha iniziato a studiare arabo, il presidente francese Emmanuel Macron non era ancora nato. Arabista raffinato, conoscitore della lingua e di quel mondo, Zhai era nei giorni scorsi tra gli invitati del presidente francese alla conferenza parigina in cui si parlato anche di crisi mediorientale, perché attualmente ricopre il ruolo di inviato speciale cinese per il Medio Oriente. Formatosi come diplomatico alla prestigiosa Università per gli Studi esteri di Pechino, fu poi inviato al Cairo dagli organismi del Partito per studiare l’arabo. Diventato traduttore per il ministero degli Esteri, andò poi all’ambasciata in Yemen, Arabia Saudita (primo segretario), Libia (l’ambasciatore cinese più giovane in quel momento, aveva 43 anni in un Paese gerontocratico). Poi la carriera nei gangli del ministero, tra gli uffici specifici di Asia Occidentale e Nord Africa, promosso ad ...