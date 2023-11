Straniero trovato morto in una galleria linea ferroviaria

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl corpo senza vita di un giovanedall’apparente età di trent’anni è statosui binari dellaBenevento-Foggia all’interno della“Pianerottolo” a circa un chilometro dalla stazione di Ariano Irpino. A scoprirlo sono stati gli operai addetti alla manutenzione della tratta. Del giovane non si conosce l’identità e la residenza. Sul posto è intervenuta la Polfer di Benevento che sta lavorando per accertare la causa della morte. La salma, su disposizione della Procura sannita, che coordina le indagini, è stata trasferita in ospedale ad Ariano Irpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.