Stranger Things 5 | gli scrittori rivelano la scena di apertura

I Goonies, il cult che ha ispirato, It e Super 8 Ke Huy Quan e la famiglia In Everything everywhere all at once si racconta, nonostante gli universi paralleli, soprattutto la storia ...

Avatar: The Last Airbender, Damsel e lo spin-off di Stranger Things. Le novità in arrivo su Netflix DDay.it

'Stranger Things', la quinta stagione parte con la voce di un bambino che canta la Repubblica

Lo sciopero del SAG-AFTRA è ufficialmente terminato e David Harbour è pronto a tornare a Hawkins per Stranger Things come Jim Hopper.Il romanzo prequel di Stranger Things con protagonista Eddie Munson rivelerà qualche dettaglio in più sul legame con Jim Hopper e racconterà come si sono conosciuti.