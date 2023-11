SteelSeries Rival 5

Leggi su scartoff

(Di sabato 11 novembre 2023) Recensione mouse da gaming , un’opzione versatile progettata per soddisfare le esigenze di giocatori appassionati di diversi generi, tra cui FPS, MOBA, MMO e Battle Royale. Dotato di un potente sensore ottico TrueMove Air con una sensibilità massima di 18.000 CPI, il5 promette prestazioni di precisione ineguagliabili per adattarsi a una varietà di stili di gioco. Vediamo di seguito n questa recensione, tutte le principali caratteristiche di questo ottimo mouse da gaming. recensione Il è un mouse da gioco cablato, particolarmente adatto per i titoli sparatutto in prima persona FPS. Nel panorama attuale, la presenza di un mouse cablato di qualità per questo genere di giochi è diventata una rarità, e il5 si fa notare per la sua combinazione di funzionalità e prezzo conveniente. Con nove pulsanti a disposizione, offre una solida presa e ...