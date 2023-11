Star Wars | C-3PO vende tutti i suoi cimeli all’asta | ad un prezzo stellare

(Di sabato 11 novembre 2023) Anthony Daniels, l’interprete di C-3PO, il droide dorato, nei film della saga di, ha deciso di mettere, a un, la sua collezione privata dilegata a Guerre Stellari, che comprende 200 pezzi tra costumi di scena, sceneggiature, e parti di scenografie; Daniels metterà in vendita icon l’aiuto della casa d’aste britannica PropStore, specializzata nella compravendita di memorabilia. Fra i pezzi più pregiati della collezione, rientra sicuramente il casco usato sul set di Una nuova speranza, primo film della saga, datato 1977; si stima che l’elmo verrà valutato attorno al milione di sterline; da notare anche la presenza di alcuni script originali annotati a mano dall’attore durante il doppiaggio de L’impero colpisce ancora, con ...

