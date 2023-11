Sport in tv oggi sabato 11 novembre | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di112023. Come sempre tanto calcio, dai tre anticipi di Serie alla Serie B, passando per la C e le sfide estere. La MotoGP fa tappa in Malesia con le qualifiche e la sprint race, mentre il tennis entra nel vivo con le semifinali di Billie Jean King Cup e le finali a Metz e Sofia. Fine settimana ricco anche sul fronteinvernali, tra sci alpino e discipline sul ghiaccio. Senza dimenticare il volley, il golf e tanto altro ancora.Face.