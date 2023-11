Sport in tv oggi sabato 11 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 11 novembre 2023)11ci aspetta una giornata ricca di. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Malesia per la MotoGP. L’Italia del tennis sogna la grande impresa nella semifinale della Billie Jean King Cup e si concludono i tornei maschili della settimana alla vigilia delle ATP Finals. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte con la discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia e lo slalom femminile a Levi, a Genova spazio al nuoto con il Trofeo Nico Sapio. Da seguire anche la Coppa del Mondo di speed skating, il Grand Prix di pattinaggio artistico e l’inizio della Coppa del Mondo di scherma, oltre all’impegno della Benetton nella URC di rugby e ai terzi giri dei tornei di golf. Proseguono i Mondiali di trampolino elastico, riflettori accesi a Verona per Fieracavalli ...

...degli adempimenti in materia di lavoro "Riforma Le priorità erano e sono altre" Intervista al presidente della Federazione pesistica italiana Antonio Urso Un primo bilancio sulla riforma dello...

Agli Europei di Judo che si sono disputati nei giorni scorsi a Montpellier ha conquistato la medaglia d’argento nella finale dei -78 kg. Un riconoscimento prestigioso per la nostra judoka Alice Bellan ...In un periodo in cui il tennis, grazie ai successi di Jannik Sinner, è uno degli sport più seguiti in Italia e dove la padel-mania continua a dilagare nei centri sportivi, un’altra disciplina che prev ...