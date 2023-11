Spiros Focas | morto l’attore greco amato in Italia | recitò in “Rocco e i suoi fratelli”

Leggi su dilei

(Di sabato 11 novembre 2023)a 86 anni.era conosciuto einper aver recitato in numerose pellicole di registi nostrani, ma la sua carriera era anche sbarcata oltreoceano e aveva recitato in film stranieri e in alcuni film di Hollywood. Ad apprezzarne le doti attoriali e a lanciarlo sulla scenana e internazionale fu il visionario Luchino Visconti, che lo inserì nel cast die i. Nel film interpretò il fratello più grande, Vincenzo Parondi, che lascia ogni cosa, come il tanto agognato fidanzamento con Ginetta, per aiutare i propri cari. Addio aa 86 anni: chi era...