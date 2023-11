Spezia Vs Ternana | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 novembre 2023) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. In palio punti pesantissimi per la salvezza dato che le due squadre si trovano nei bassifondi della classifica divise da tre punti.Vssi giocherà domenica 12 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Picco.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri non vincono da quattro turni durante i quali hanno collezionato tre pareggi e una sconfitta, quest’ultima contro la Cremonese. La situazione di classifica per la squadra di Alvini si è fatta disperata con il penultimo posto a 9 punti, per cui non si potrà più sbagliare. Gli umbri condividono l’ultimo posto in classifica con la Feralpisalo’ a sei punti. Dopo l’ennesima sconfitta subita per mano del Venezia nell’ultimo turno, c’è stato il cambio di ...