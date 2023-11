Spezia | Pio Esposito | 'Inter? Guardare troppo lontano non è produttivo'

Spezia, Pio Esposito: "Paragoni con Lewandowski Ho sentito, è fantascientifico" TUTTO mercato WEB

Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia in prestito dall'Inter, ha parlato a SportWeek, in una lunga intervista, anche della possibilità di affermarsi in nerazzurro. Il classe 2005 però non vu ...Il più giovane della famiglia è alto 1.90 e ha le idee molto chiare: "Non sono più il pulcino Pio, conosco le mie qualità e ora..." ...