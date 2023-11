Spettacolo in lutto | morta giovanissima per un’operazione di chirurgia estetica

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 novembre 2023) Luana Andrade, influencer e modella brasiliana di 29 anni, è deceduta dopo un intervento di. La notizia è stata comunicata dal fidanzato, che ha condiviso un messaggio straziante sui social, dove ha espresso il suo dolore per la perdita. Luana era nota nel mondo dei reality show, in particolare per la sua partecipazione a “Power Couple Brasil 6“. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire, ma si sospetta che una embolia polmonare sia stata la causa fatale. Andrade si trovava in ospedale per una liposuzione al ginocchio e, a seguito dell’operazione, ha subito un arresto cardiaco. Tra i messaggi di cordoglio ricevuti c’è anche quello del celebre calciatore Neymar jr, che ha espresso il suo dolore per la duplice notizia della violenza subita dai genitori di un’amica e la scomparsa di Luana, offrendo le sue condoglianze alla ...