Spa di montagna

(Di sabato 11 novembre 2023) Sospesi nel vuoto, realizzati in vetro con affacci mozzafiato. Viaggio nei centri benessere più belli dell’arco alpino, dove ci si cura e ci si coccola con l’acqua. Per riconciliarsi con il proprio corpo, guardando all’infinito. Potrebbe anche nevicare. E se per i capricci degli anticicloni la stagione delle settimane bianche tardasse a prendere il via? Con la saggia concretezza che da secoli le caratterizza, le italiche genti dihanno già provveduto in tempi non sospetti ad arricchire i pacchetti turistici in chiave «snowless». Per cui, anche se la coltre nevosa non è proprio al top (ma con qualche fiocco è meglio), è pur sempre possibile pianificare una sibaritica vacanza in quota dedicandosi ad abluzioni, saune, massaggi e pratiche olistiche che assicurano una rigenerazione profonda. Per poi tornare a valle con la faccia distesa, il corpo tonico e un bel ...