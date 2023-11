Sostegno Regionale alle Famiglie | Rimborso Reti Scolastiche per Comuni Montani Senza Scuola Statale

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 11 novembre 2023) L'Aquila - Fino al prossimo 10 dicembre, leabruzzesi residenti neiprivi di istituto scolasticopossono presentare domanda per ottenere ildelle rette, come stabilito dall'avviso pubblicato sulla piattaforma informatica della Regione Abruzzo (sportello.regione.abruzzo.it). Questa iniziativa rientra nelle misure dipreviste per leche vivono in uno deiindicati nella legge32 del 2021. L'assessoreagli Enti locali, Pietro Quaresimale, sottolinea l'importanza di questa misura, affermando: "Le risorse che abbiamo messo a disposizione per questa misura ammontano a 100mila euro. È ...