Sono venuti alle mani | la rissa in strada davanti al cadavere dell' Arcivescovo | Roma sotto choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Ha fatto molto discutere la storia del nunzio apostolico monsignor François Bacqué, colpito da infarto permentre rientrava a casa sua a, a pochi passi dal Senato. Dopo il malore e dopo l'intervento dei sanitari del 118, che hanno constatato il decesso'87enne, il corpo sarebbe rimasto sull'asfalto, coperto da un telo, per circa tre ore. "E ha fatto in tempo a diventare una discreta attrattiva", ha scritto Massimo Gramellini sul Corrierea Sera. I primi a intervenirestati l'ambulanza, i poliziotti e il medico legale per il riscontroe cause naturali del decesso. A quel punto è iniziata l'attesa dei Servizi Mortuari. "Intanto - halineato Gramellini sul Corsera -al corpo del monsignore sfilava distrattamente ...