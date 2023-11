Sondaggi | brutto risveglio per Giorgia Meloni Ma anche la Shlein…

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 novembre 2023) Le recenti indagini di Ipsos, pubblicate da Nando Pagnoncelli sul “Corriere della Sera“, indicano un calo di fiducia per il centrodestra e il governo. L’opposizione non sembra trarre vantaggio da questo trend negativo: il Partito Democratico perde terreno mentre il Movimento 5 Stelle registra un lieve aumento dello 0,1%. La popolarità della Presidente del Consiglioscende di due punti al 45%, con il governo che perde tre punti fermandosi al 46%. Fratelli d’Italia subisce una riduzione dell’1,3% rispetto a inizio ottobre, la Lega perde quasi un punto percentuale (-0,9%). In controtendenza, Forza Italia guadagna lo 0,8%, mentre il PD arretra dello 0,5% e l’Alleanza Verdi Sinistra cresce dello 0,1%.+Europa (+0,6%) e Italia Viva (+0,5%) si muovono in territorio positivo. Nel totale, il ...