Solito copione | Pioggia di ricorsi | giudice piomba sul patto con l' Albania

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) LaSilvia Albano sembra seguire le orme della collega Iolanda Apostolico. Tanto da prevedere, prima ancora dell'attuazione del nuovo accordo sui migranti siglato dal Premier Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama, “unadisui quali i magistrati dovranno pronunciarsi”. Il protocollo prevede il sostegno concreto di Tirana nella gestione di una quota di migranti in arrivo in Italia. Nonché la costruzione indi due centri di accoglienza e trattenimento, dove saranno dirottati migliaia di migranti sbarcati sulle coste peninsulari. Ma secondo ladel tribunale civile di Roma nella sezione specializzata in diritti della persona e immigrazione - membro del comitato direttivo centrale dell'Anm e iscritta alla corrente di Magistratura Democratica -, “se il ...