Sky | Non può essere sempre colpa di Garcia | si creano alibi per i calciatori

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) Il Napoli continua a stentare non. vince e non convince nel suo gioco, come accaduto per il pareggio contro l’Union Berlino in Champions. Il Napoli concede puntualmente troppo spazio alle squadre compatte e in piùhafallito le partite prima della sosta fino ad oggi, questo complica notevolmente l’incontro di domani che potrebbeun punto di svolta per il futuro del tecnico francese. Da più parti la sfida di domani contro l’Empoli è vista come uno sliding doors per il tecnico francese Una vittoria gli consentirebbe di allentare la pressione degli ultimi due giorni, l’ennesimo passo falso riaprirebbe le riflessioni della società che – dopo il no di Conte – non ha preso in considerazione l’ipotesi di un ribaltone. Ma un inatteso passo falso quasi costringerebbe il presidente De Laurentiis ad affrontare la ...