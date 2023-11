Sky | Napoli-Empoli | Garcia conferma i titolarissimi Giocano Anguissa e Raspadori

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) La sfida in programma domani 12 novembre 2023 alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona contro l’ha il sapore di una finale perche non può commettere passi falsi dopo il brutto pareggio rimediato contro l’Union Berlino. La vittoria è l’unico risultato possibile per ilin chiave campionato considerando che si va incontro alla sosta per le Nazionali Ildovrà cercare di blindare la difesa, che fin qui ha subito troppe reti: 12, il doppio di Inter e Juventus. Al contrario il reparto offensivo non ha lasciato a desiderare. Gli azzurri sono infatti il secondo miglior attacco del campionato con 24 gol segnati. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio anticipa la probabile formazione delcontro l’. I padroni di casa si preparano a ...