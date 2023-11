Situazione del turismo | audizione della ministra Santanchè

Leggi su lopinionista

(Di sabato 11 novembre 2023) ROMA – Mercoledì 15 novembre la Commissione Attività produttiveCamera svolgerà l’del ministro del, Daniela Garnero(foto), in merito alladelanche alla lucechiusurastagione estiva 2023 e all’esitocampagna promozionale curata dal Ministero del. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 14,45. E’ quanto si legge in una breve nota inviata dall’ufficio stampaCamera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.