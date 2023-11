(Di sabato 11 novembre 2023)- Sceneggiatura in tre atti in attesa del debutto di domani. Per ora le Nitto ATP Finals sono perun bagno di folla: che lo cerca e lo acclama, i ragazzi in fila per un autografo, un ...

TORINO - Sceneggiatura in tre atti in attesa del debutto di domani. Per ora le Nitto ATP Finals sono perun bagno di folla: che lo cerca e lo acclama, i ragazzi in fila per un autografo, un selfie o una partita improvvisata. Ieri giornata laboriosa per Jannik che si chiuderà oggi con l'allenamento ...

Sinner, quanta passione a Torino: “C’è tensione, ma sto bene” Corriere dello Sport

Sinner: "Giocare in Italia è bellissimo, nel 2024 voglio fare un altro step negli Slam" Sky Sport

Per il tennista azzurro una giornata intensa in mezzo alla folla: “Giocherò sfruttando l’energia che arriva dal pubblico” ...Sinner sta vivendo il suo momento magico. Alla vigilia dell’esordio con Tsitsipas alle Nitto ATP Finals, il tennista italiano ha già centrato un grande successo: ha raggiunto un milione di follower su ...