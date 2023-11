Sinner | ' Essere alle Finals era il mio obiettivo | sono pronto'

ATP Finals, Sinner: “Essere qui significa molto, voglio godermi il momento” Ubitennis

L'obiettivo di Sinner a Torino: "Essere coraggioso in ogni momento ... Nitto ATP Finals

In quel caso fu tradito da un problema al gomito, e sostituito da Cameron Norrie che era la seconda riserva (la prima riserva era Sinner, e aveva appena sostituito Berrettini che s’era infortunato ai ...Doppio video dei tifosi di Sinner vestiti in arancione: in uno Fognini, Cecchinato, Musetti, Sonego, Seppi, Errani e alti si mettono «in campo» con Jannik per sostenerlo a Torino ...