Siamo la generazione rimasta al palo | che non ha mai contato molto | perché abbiamo concepito il successo come un fatto strettamente personale; e il massimo smacco è il successo del vicino di banco

Leggi su iodonna

(Di sabato 11 novembre 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Appartengo a unache non riesce a dire “noi”. Nonun film, un libro, un disco che ci definiscacresciuti ognuno per conto proprio. Persino ballare si ballava da soli: la chiamavano disco music. I più disinvolti tra noi iniziavano a dimenarsi di fronte alla ragazza che avevano puntato; se lei a sua volta avesse cominciato a dimenarsi, sarebbe stata fatta; se invece avesse voltato le spalle, ne avrebbero puntato un’altra. È un’arte che non ho mai appreso, anzi non ho neppure provato ad apprenderla. Andavo in discoteca pure io; ma a parlare non si riusciva, troppo forte la musica. Non permetterò a nessuno di dire che gli anni ’80 sono stati la più bella età della vita. Non avevamo la rete e i ...