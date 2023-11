Serie A | vigilia di Inter-Frosinone con Juventus e Milan | le partite

(Di sabato 11 novembre 2023) Èdi, ma laA (dove la dodicesima giornata è iniziata ieri col pari in Sassuolo-Salernitana e la vittoria del Genoa) ha altri tre anticipi in programma. Fra questi, quelli cheessano di più sono ilalle 15 a Lecce e laalle 18 col Cagliari.A 2023-2024 – 12ª GIORNATA Lecce-sabato 11 novembre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN-Cagliari sabato 11 novembre ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Monza-Torino sabato 11 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Napoli-Empoli domenica 12 novembre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, ...

Allegri alladella sfida ha parlato di partita fondamentale per la classifica e per ... Restiamo in Italia scendendo di categoria troviamo inB cinque incontri. Ricordiamo che nell'...

Lecce-Milan, la vigilia dei giallorossi di D’Aversa | Serie A News Pianeta Milan

D'Aversa, rabbia cieca dopo la Roma: "Avrei spaccato lo spogliatoio" Corriere dello Sport

E' stata una settimana particolare per la società del Consorzio, che ha salutato Beatrice Parrocchiale, emigrata a Scandicci in cerca di miglior fortuna, e ha inserito nel proprio organico il libero ...I rossoneri non vogliono perdere terreno da Inter e Juve. D'Aversa senza Almqvist, Pulisic a rischio forfait ...