Serie A – Lecce-Milan 2-2 | pareggio senza spiegazioni | LIVE News

... che cosa è successo Accorso al monitor, ad Abisso è stato fatto rivedere un pestone dato proprio da Piccoli a Malik Thiaw mentre il giocatore delstava per ricevere il pallone che avrebbe ...

FINALE Lecce-Milan 2-2: Sansone e Banda riagguantano il Diavolo. Annullato il tris giallorosso La Gazzetta dello Sport

Serie A: Lecce-Milan 2-2, i rossoneri scappano ma si fanno riprendere in 3' - Sportmediaset Sport Mediaset

Per l'olandese è il primo gol in serie A. Tre minuti dopo ... con il Napoli a rischio sorpasso. Il Lecce sale invece a 14, raggiungendo il Genoa in tredicesima posizione. - foto LivePhotoSport - ...Note – spettatori: 26.484 - 93’ espulso Giroud. Gara dai due volti per il Lecce. Nel primo tempo meglio in Milan in vantaggio di 2 reti. Nella ripresa la formazione di D'Aversa reagisce e pareggia con ...