Serie A – Lecce-Milan 2-2 | Banda segna la rete del pareggio | LIVE News

In campo allo stadio Via del mare per la 12/a giornata

LIVE Lecce-Milan 0-2: la sblocca Giroud, raddoppia Reijnders. Super Maignan su Banda La Gazzetta dello Sport

Diretta Lecce - Milan (2-2) Serie A 2023 la Repubblica

Il primo anticipo del sabato di Serie A si gioca tra Lecce e Milan al Via del Mare. I rossoneri vengono dalla grande vittoria col PSG e vogliono riscattare la sconfitta in campionato. Il Lecce, invece ...di Giuseppe Andriani Il Lecce di D'Aversa per superare l'amarezza della sconfitta nel recupero contro la Roma e per portare a casa lo scalpo di una big, per il Milan di Pioli ...