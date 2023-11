Serie A | Juventus-Cagliari LIVE

(Di sabato 11 novembre 2023) Vincere per scavalcare l'Inter e vivere almeno una notte da capolista. Laospita all'Allianz Stadium ilcon una missione...

Le formazioni ufficiali di- Cagliari, match valido per la dodicesima giornata diA 2023/2024 . Due squadre reduci da due vittorie di fila anche se in lotta per obiettivi ben diversi: i bianconeri possono ...

Juventus-Cagliari, probabili formazioni Sky Sport

Probabili formazioni Serie A: Lecce-Milan, Juventus-Cagliari, Napoli-Empoli, Lazio-Roma, Inter-Frosinone ilmessaggero.it

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.La Juve dovrà prestare particolare attenzione anche ad Andrea Petagna nel match di questa sera: l'attaccante del Cagliari è infatti vicino a realizzare 50 gol in Serie A (gliene mancano solo due), ed ...