Serie A Femminile 2023 2024 | Milan fermato sull’1-1 dal Sassuolo | Roma a valanga sul Napoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Nell’anticipo della settima giornata della, laha travolto ilcon un sonoro 6-0. Tutto facile per la capolista, che ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha rifilato sei reti al fanalino di coda della classifica. A segno nel primo tempo Valdezate, Viens (doppietta) e Giugliano, mentre nella ripresa è stato il turno di Di Guglielmo e Kramzar. Giallorosse che restano dunque prime a punteggio pieno con 29 gol fatti e solo 4 subiti. Nell’altra gara andata in scena quest’oggi, ilnon è andato oltre l’1-1 contro il. E’ accaduto tutto nei primi minuti, con Bergamaschi che ha sbloccato la sfida al 3?, ma dopo tre minuti le neroverdi hanno trovato il pari con Beccari. Secondo risultato di fila per ...