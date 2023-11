Serie A 2023 24 - Diretta DAZN 12a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Il sistema, oltre a ridurre i costi di raccolta, presenta unadi vantaggi ambientali in termini di minore traffico, rumore, ed emissioni di CO 2 nel ciclo del servizio. E per gli utilizzatori c'...

Napoli - Empoli (0-1) Serie A 2023 la Repubblica

Serie A 2023/24 - Monza - Torino 1-1 - Video RaiPlay

Mirotic e Poythress non salvano una squadra pessima e sempre sotto nel punteggio per tutti i 40 minuti Lo 4.5 – Battuto sulla prima azione da Rossato, segna qualche punto, ma non riesce… Leggi ...Lazio - Roma è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - ...