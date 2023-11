Sento i figli dei vicini che strillano e penso | meno male Ciao | algoritmo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023) Da settimane combatto con le inserzioni su Instagram. La questua informatica si fa sempre più accattivante, e sempre più stupida, nonostante l’imbarazzante quantità di dati che in quattordici anni gli ho fornito. Mi hanno proposto di iscrivere i mieial corso di Inglese, di conservare le loro cellule staminali, di comprargli dei pigiamini da colorare col pennarello, che bella attività. Poi una nota azienda di prodotti per l’infanzia ha tentato di convincermi di rendere casa mia baby safe, e un’altra ha tentato di vendermi uno stilosissimo triciclo vintage. Non ho comprato nulla di tutto questo. Non perché sia una madre egoista, ma perché non ho. Tornato a casa a mani vuote, senza neanche uno swipe up degno di questo nome, lo zelanteha capito che, nonostante i miei trentasei anni e i pronomi she/her bene in vista ...