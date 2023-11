Sensuability & Comics | al via il concorso che abbatte pregiudizi a colpi di matita

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Torna Sensuability®, ila fumetti nato per sensibilizzare e informare sul tema della sessualità e disabilità e far conoscere il progetto Sensuability®, promosso dall’associazione di promozione sociale Nessunotocchimario. Ildi idee, in collaborazione con il Comicon, è giunto alla sesta edizione e propone a fumettisti e illustratori una nuova sfida: rappresentare con tavole innovative la propria idea del legame che unisce sessualità, disabilità, fiabe e favole. L’iniziativa si rivolge a giovani fumettiste/fumettisti e illustratrici/illustratori esordienti e non, che abbiano raggiunto i 16 anni di età e che abitino o lavorino su tutto il territorio nazionale. L’iscrizione alè gratuita, ogni partecipante dovrà realizzare una tavola o un fumetto originale e inedito, ...