«Sempre e solo la mia faccia | on line Non mi basto più Mi son venuta a noia Essere iperconnessi non significa conoscersi Né conoscere» ci racconta la youtuber più famosa d' Italia

(Di sabato 11 novembre 2023) “Venti”. Come gli anni. E come le intemperie, intese come complessità, in cui deve farsi strada chi li ha. Si chiama così, scritto in lettere e non in numero, il canale YouTube, o meglio il “progetto editoriale digitale”, di Sofia Viscardi, 25 anni, una delle primed’, scrittrice e content creator. Lo si trova in un click in Google e si legge, come presentazione agli oltre 800mila iscritti: «Avere vent’anni è difficile. Non si è più adolescenti ma nemmeno adulti. Si impara a votare, a guidare, a innamorarsi. Si sbaglia, si fanno viaggi e si studia parecchio». Benvenuti. C’è spazio per tutti sul web, la dimensione in cui Sofia è professionalmente nata e cresciuta. Dà accesso a troppo eppure non a tutto, ci dice. ...