Se pure l’ex pornostar boicotta Israele l’Occidente è morto

(Di sabato 11 novembre 2023) Attenzione, qui si parla di grandi manovre. C’è di mezzo un business colossale, le cui scelte potrebbero seriamente riscrivere il corso della ricchezza globale netta con ripercussioni sullo scenario geopolitico internazionale. Mia Khalifa annuncia, via social, che non distribuirà la sua merce in“fino a che non porrà fine all’apartheid in Palestina”: privilegiati, invece, i mercati per l’appunto palestinese, iraniano, qatarino e comunque omogenei alla causa. Già, ma, a questo punto, i miei 25 lettori potrebbero a buon diritto domandarsi: e chi cazzo è Mia Kalifa? E sarebbe una domanda pertinente, forse anzi l’unica legittima, essendo la businesswoman una attuale influencer, insomma una finita a vendere paccottiglia on line (non è la prima, non sarà l’ultima) dopo tutt’altra carriera, quella di, a quanto pare prematuramente sfiorita, ...