(Di sabato 11 novembre 2023) Cancellare ilin nome dell’uguaglianza etnica è una proposta insensata che favorisce la disuguaglianza, pura espressione d’intolleranza. Quella di Renaud Dehousse dell’Istituto universitario europeo di Fiesole, con sede nella storica Badia Fiesolana, è una proposta violenta e iconoclastica, propria di un fanatismo che ignora la storia e le tradizioni, che sono la base di ogni fondamento della “cultura etnica”, che non è mai esclusiva, ma sempre aperta al confronto. Ilnon è solo la festa dei cristiani, ma ha una origine pagana legata al culto del “Sol invictus”. Quello che noi oggi celebriamo come, è un esempio eccellente di intreccio culturale, che vede coinvolta la mitologia ebraica, la mitologia cristiana, e la mitologia islamica, oltre alla ritualità pagana romana ed egiziana, insomma, culti, usanze, tradizioni ...

...per Milano Malpensa e per Torino dal Gino Lisadalla compagnia Lumiwings dal 23 novembre prossimo fino al 24 marzo, fatta eccezione per l'8 dicembre e per il giorno di".

Se cancellate il Natale Nicola Porro

La strada è inagibile: saltano tutte le fiere di Natale Giornale La Voce

Un tempo di preparava in grandi quantità per regalarlo ad amici e parenti, oggi il panpepato è un dolce della tradizione ternana che sta conquistando sempre più appassionati ...Sgarbi: “Cancellare il Natale è una pura espressione d’intolleranza” ROMA - Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi commenta la proposta di ...