Sciopero | Salvini all’attacco | “Quadra caso prima del weekend”

(Di sabato 11 novembre 2023) Il Ministero dei trasporti italiano è nuovamente al centro di un acceso dibattito a causa della sua risposta allodei trasporti previsto per il 17 novembre. Matteo, Vicepremier e Ministro dei trasporti, ha annunciato l’intenzione di adottare misure di precettazione per evitare lo stop di 24 ore, azione che ha suscitato la reazione negativa di Maurizio Landini, leader della Cgil. Landini ha accusatodi arroganza e ha ricordato il diritto costituzionale alla protesta. La nota ufficiale del Ministero sottolinea che lonon potrà paralizzare il settore per l’intera giornata, accennando polemicamente al fatto che gli scioperi avvengono sempredel, interferendo con il diritto alla mobilità dei cittadini., durante ...

... interverrò" e c'è "lo strumento della precettazione", ha detto. "È prevista tutta una serie di scioperi di qui ai prossimi mesi, guai a mettere in discussione il diritto alloe i ...

Per il 17 novembre Cgil, Uil e Usb hanno indetto lo sciopero generale di 24 ore dei trasporti a cui Salvini si è detto contrario.Roma. “Quello allo sciopero è un diritto previsto dalla Costituzione e, soprattutto in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo, la proclamazione di uno sciopero, che per i lavoratori significa ...