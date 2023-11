Sciopero | Garante convoca i sindacati lunedi e chiede limitarlo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 novembre 2023) Roma, 11 nov.(askanews) – Intervento della Commissione nazionale di garanzia dell’attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali con riferimento allodel 17 novembre proclamato da Cigl e Uil per venerdì prossimo 17 novembre. La commissione hato in audizione i dueper lunedì alle 10,30ndo di revocare lonel settore aereo e dell’igiene ambientale e a ridurre e rimodulare gli orari degli scioperi del trasporto pubblico locale, dei Vigili del Fuoco e del trasporto ferroviario, anche in considerazione di altre astensioni già previste in date vicine. L'articolo proviene da Ildenaro.it.