Sci freestyle | skicross | raduno in Austria per i componenti azzurri di Coppa del Mondo

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Si avvicinano gli impegni internazionali per l’Italia dello, che continua la sua preparazione in vista delladel. Idel gruppo azzurro saranno impegnati da domenica 12 a venerdì 17 novembre nelco di Pitztal con Simone Deromedis, Yanick Gunsch, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi e Jole Galli, insieme al direttore tecnico Bartolomeo Pala e all’allenatore Siegmar Klotz. Insieme a loro sarà presente il team didiEuropa/Osservati con Aiace Smaldore, Jannes Debertol, Daniel Moroder, Filippo Zamboni, Paolo Piccolo, Luca Castellaz, Andrea Chesi e Amelia Rigatti di Grazia, con i tecnici Dario Dellantonio, Andrea Tonon e Nicholas Griffani. Allenamenti in ...