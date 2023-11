Sci di fondo | altra buona prova per Caterina Ganz in Finlandia | è terza nella 10 km a tecnica classica

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Prosegue la preparazione dell’Italia dello sci diin vista dei primi appuntamenti del calendario internazionale. Gli azzurri sono in, dovedopo il quinto postoSprint di ieri si è riuscita a migliorare quest’oggi10km aposizione per l’azzurra con 42?4 di svantaggio rispetto alla vincitrice, la tedesca Katharina Hennig, che ha preceduto la compagna di squadra Laura Gimmler per 41?3.anche la prestazione di Francesca Franchi, che termina al 12° posto con 1’37?1 di ritardo dalla leader. Anna Comarella è 22esima in 2’54?6. SportFace.